Porto Walter abre concurso para fisioterapeuta, farmacêutico e assistente social

Pouco depois de a imprensa repercutir o ataque criminoso a quatro pessoas da mesma família ocorrido nesse domingo, 26, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) usou uma rede social para destacar que o alvo principal do crime já teria sido preso no ano passado.

“Pouca gente sabe, mas a principal vítima do ataque a uma residência hoje na região da baixada foi presa em março de 2019, junto com o seu bando, com mais de 18 kg de drogas e seis armas de fogo”, escreveu Lucas Gomes. Segundo o relato de Gomes, a “vítima principal” seria Weliton Vitor Mendes, de 26 anos, conhecido pelo apelido de “Macaxeira”. Mendes e outras três pessoas foram feridos a tiros dentro de casa.

Um dos feridos, a jovem Ágda Williane Teles, de 23 anos, que sofreu um tiro na cabeça e outro na perna durante o crime, não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de cirurgia no Pronto Socorro de Rio Branco ainda ontem.

O presidente do órgão completou: “Não se pode negar que é dever do Estado proteger os cidadãos, mas fatos como esse comprovam que as Polícias trabalham muito, porém, parece que estão enxugando gelo”. Na web, alguns internautas concordaram com as afirmações de Gomes, outros foram contra. “O cara tá querendo justificar o fracasso do estado, foi isso que eu entendi”, diz um dos comentários.

Entenda

Ághata Fiama Teles, 26 anos, Ágda Williane Teles, de 23 anos, e dois homens, Gerson Costa Ribeiro, 21 anos e Weliton Vitor Mendes, 26 anos, foram feridos a tiros na tarde deste domingo (26) dentro de uma residência localizada na rua João Amâncio, no bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo testemunhas, dois homens, supostamente membros de uma organização criminosa, chegaram à residência em uma motocicleta, desceram e invadiram a casa no momento em que a família estava almoçando. Em posse de armas de fogo, efetuaram 12 tiros. Também havia crianças no momento do ataque, que, por sorte, saíram ilesas.