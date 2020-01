Policiais penais frustram tentativa de fuga no presídio Manoel Neri

Seis presos do Complexo Penitenciário Manoel Neri em Cruzeiro do Sul, tentaram fugir do local no final de semana, mas o início do buraco no teto de uma cela foi descoberto pelos Policiais Penais durante revista no fim da tarde de sexta-feira, 24.

Os presos que planejaram a fuga são do Bloco 02 e pertencem a uma facção criminosa.

O diretor do Complexo, Missael Melo, conta que o teto é uma laje e que os presos usaram ferro para iniciar o buraco. “A princípio os presos começaram o buraco com o ferro que fica no eixo do ventilador, com esse eixo eles tiram mais ferros da parede. A fuga foi evitada por conta da intensificação das revistas estruturais realizadas pelos polícias penais”, conclui o diretor afirmando que em Cruzeiro do Sul os presos não fazem greve de fome, como a que acontece no presídio na capital.