Piseiro tem bebidas e mulher dançando pelada em pista de caminhada no Arena da Floresta

A noite de sábado (25) no estacionamento do Arena da Floresta, mais precisamente na pista de caminhada da Arena Rio Branco, cuja extensão inicia no quadrilhódromo e estende até a rotatória da Avenida Amadeo Barbosa, foi marcada com muito funk, drogas e bebidas por um grupo de amigos.

Vazou nas redes sociais na noite deste domingo (26) vários vídeos do ‘piseiro’ em via pública, e o que chama a atenção nas imagens é uma jovem sob efeito de entorpecente dançando funk despida e em cima de uma caminhonete.

Veja o vídeo: