Lei institui exame para constatar predisposição a trombose antes de tomar anticoncepcional

Faltando uma semana para o início da temporada 2020 para o futebol profissional acreano, os nove clubes que disputam o campeonato estadual entram em reta final de preparação.

A expectativa de dirigentes, atletas e, principalmente, da torcida é que tenhamos um ano melhor, do ponto de vista da qualidade técnica, em relação a 2019.

A competição do ano passado foi considerada uma das piores da história do futebol acreano desde que se profissionalizou. Nos campeonatos nacionais o desempenho foi pífio, com os clubes acreanos sendo eliminados em todas as competições logo na primeira fase.

Com a primeira rodada marcada para o próximo domingo, dia 2, saiba quem são as novidades e quem surge como favorito para a conquista do título 2020

Atlético Acreano

O Galo Carijó é o atual campeão acreano. Nos últimos anos, o time do segundo distrito da capital acreana tem se consolidado como a principal força do futebol acreano.

Este ano, a principal novidade não estará em campo, mas no banco de reservas. Álvaro Miguéis, que há vários anos era o comandante do time celeste, deixou o cargo de treinador por divergências com a diretoria. O ex-meio campista Jozy Bráz, com passagens por vários clubes do futebol acreano, será o substituto e fará sua estreia como treinador de um time profissional, já que a única experiência como treinador foi nas categorias e base do Atlético.

O Atlético perdeu praticamente toda a base do time que fez a melhor campanha no Brasileirão da Série C em 2018 e que por pouco não conseguiu o acesso à segunda divisão para o futebol acreano. Cheiro de caras novas, com poucos remanescentes do ano passado, ainda é considerado um dos favoritos ao título.

Galvez

O Imperador começa a temporada 2020 com a expectativa de deixar de ser o time que só bate na trave. Nos últimos anos, a equipe tem conseguido chegar as decisões, mas acaba deixando escapar o título. Exemplo do que aconteceu no ano passado quando o Galvez perdeu para o Atlético a decisão nos pênaltis.

O time é considerado pela crônica esportiva o mais administrado do futebol acreano na atualidade. Este ano, inaugurou seu Centro de Treinamento Forte Imperador que conta com campo para treinamento, vestiário, alojamento e até cozinha.

Como treinador, a diretoria resolveu apostar na continuidade, coisa que não é comum no futebol brasileiro, e manteve Zé Marco como treinador. No elenco, o Imperador conta com um elenco recheado de bons jogadores. Destaques para o goleiro Miller, Radanes, Diego e Alcione. A grande contratação do time para a temporada, o experiente Doka Madureira se apresentou depois dos outros jogadores e ainda tenta buscar o melhor condicionamento físico.

Rio Branco FC

Só o peso da camisa vermelha e branca já torna o Rio Branco favorito em uma competição estadual. Mesmo que em 2019, o Estrelão tenha feito uma temporada horrorosa, não conseguindo chegar na final de nenhum turno do campeonato e sendo saco de pancada nas demais competições nacionais em que participou.

O Rio Branco tem novidades no banco de reservas. Luciano Chequini é a aposta e tem como experiência o trabalho de auxiliar técnico no Cruzeiro entre 2008 e 2011 e trabalhos internacionais como treinador na Angola, Jamaica e na Austrália.

O Rio Branco, apesar de viver uma grave crise financeira, foi ao mercado e trouxe alguns jogadores. Quem pinta como possíveis destaques do Estreião para o estadual são Wilson, Zagalo, Diego e Cassiano.

Náuas

O time de Cruzeiro do Sul vai apostar na juventude de jogadores da região Sul do país para tentar conquistar seu primeiro título estadual. A equipe contratou sete jogadores que são de categorias de base de equipes do Paraná e Rio Grande do Sul e que vão pela primeira vez disputar uma competição profissional. Os “importados” se juntam aos jogadores do Juruá.

O detalhe é que mais uma vez, por falta de condições da Arena do Juruá, o time cruzeirense não vai jogar em sua cidade. Para evitar deslocamentos que cansavam o time e aumentavam o custo, a diretoria da equipe fez uma parceria com a Federação de Futebol do Acre e seus jogadores estão nos alojamentos que ficam no estádio Florestão.

Outra aposta do Cacique do Juruá é na comissão técnica que veio do estado do Pará e tem pela frente o treinador Mauro José de Lazzari.

Humaitá

A equipe é mais uma do interior. O Tourão de Porto Acre pinta como o time considerado pequeno que mais pode oferecer perigo aos sempre favoritos Atlético, Rio Branco e Galvez.

A equipe tem no banco de reservas como treinador Edson Maria, o Som, e contratou jogadores de reconhecido talento como Tonho Cabanãs, Vitor, Neto ex-jogador do Vasco e Alemão ex-atleta do Galvez.

Andirá

O morcego deve ser um dos clubes que vai brigar para permanecer na elite do campeonato acreano. Entra no estadual com o objetivo de claro de não cair.

No banco de reservas, conta com a experiência de Afonso Alves. Dentro de campo, o atacante Marcelo Brás, aos 38 anos, é a grande aposta da equipe.

São Francisco

O time católico quer ser a grande surpresa do Campeonato Acreano. O São Chico apesar de quase sempre ter papal de coadjuvante tem muita tradição no futebol acreano.

O treinador será Wemerson Campos que vai ter um elenco jovem e com muita disposição para fazer frente aos favoritos ao título.

Vasco

Apesar de ser um dos clubes mais tradicionais do futebol acreano, o Vasco há muito tempo não figura entre os protagonistas no estado.

Este ano não deve ser diferente. A grande novidade do time cruzmaltino é o treinador. O ex-volante Merica, que marcou época no futebol acreano nos anos 80 e 90, vai pela primeira vez ocupar a função. Com um elenco de jogadores Sub-20, o Vasco deve ser figurante no estadual.

Plácido de Castro

Quem chegou a parecer alguns anos atrás que se consolidaria como uma grande força do futebol acreano, mas que perdeu força por conta da dificuldade em fechar as contas é o Tigre do Abunã que foi campeão acreano em 2013.

Treinado por Célio Ivan, o time não fez grandes contratações e será surpresa se conseguir repetir as boas campanhas de anos anteriores.

O Campeonato Acreano de 2020 tem sua primeira rodada no domingo, dia 2, no estádio Florestão com rodada dupla. Às 15 horas, Atlético joga contra o São Francisco. Já às 17 horas, o confronto é entre Galvez e Náuas