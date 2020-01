Enquete mostra que 92% são favoráveis a intervenção federal na Segurança do Acre

O Diário Oficial desta terça-feira, 21, trouxe a nomeação de mais um cargo comissionado na Secretaria Estadual de Infraestrutura do governo acreano (Seinfra).

A partir de agora, a secretaria tem como novo diretor de planejamento Fernando Daniel Faria da Conceição.

Dois fatos curiosos chamam a atenção em relação ao novo gestor.

O primeiro é que Fernando, novo gestor, é filho de Fernando Moutinho, engenheiro aposentado do Deracre, que foi homem forte nas administrações petistas e considerado um dos responsáveis pela trafegabilidade completa da BR-364 até Cruzeiro do Sul, ocorrida pela primeira vez em 2011.

O outro fato que chama a atenção é que Fernando Daniel é um dos advogados do próprio pai e de Marcus Alexandre, ex-prefeito e candidato derrotado nas últimas eleições ao governo do Acre pelo PT, na ação que investiga o desvio de R$ 700 milhões em recursos públicos e o envolvimento de servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Rondônia, além de empresários.