Com reajuste, INSS paga nesta segunda-feira (27) aposentados e pensionistas

Uma boa notícia para os clientes da Previdência Social no Acre. Os aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a partir desta segunda-feira (27) o benefício com reajuste.

O pagamento vai até 7 de fevereiro. A data do pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito.

Recebem o reajuste primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo, que passou de R$ 998 para R$ 1.039. O aumento, para esses aposentados e pensionistas, será de 4,1%.

Já o pagamento do seguro-desemprego será retomado nesta terça-feira (28) após ajustes no sistema.