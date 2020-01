Com dinheiro do FGTS, Pró-Transporte tem R$ 40 milhões para infraestrutura do Acre

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), divulgou nesta segunda-feira (27) o edital de Nº (01/2020) no Diário Oficial do Estado (DOE) que trata sobre o processo seletivo simplificado para contratação de profissionais, por tempo determinado, em caráter emergencial para atuarem junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

São ofertadas três vagas, sendo que uma vaga é para fisioterapeuta, uma vaga para farmacêutico e uma vaga para assistente social.

O prazo de validade do processo será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, conforme as necessidades da gestão.

O valor da remuneração para fisioterapeuta ficou definido no valor de R$ 3 mil para 30 horas semanais, farmacêutico no valor de R$ 3 mil reais para carga horária de 30 horas semanais e assistente social com remuneração fixa de R$ 2.500 para 30 horas semanais.

As inscrições estão sendo realizadas desde a última quinta-feira (23) e encerram nesta sexta-feira (31) de janeiro, na Secretaria Municipal de Saúde situada na rua Mamed Camely, nº S/N – Centro, em Porto Walter, no horário de 8h às 11h e de 14h às 17h.

Veja o edital aqui: