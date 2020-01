Acre começa ano mantendo maior valor médio do Bolsa Família

Nova ferramenta de segurança que checa se a viagem ocorrerá no veículo correto chega oficialmente ao País nos próximos dias.

A Uber segue trabalhando para oferecer mais recursos de segurança para motoristas parceiros e usuários que utilizam o aplicativo de mobilidade. A novidade a ser lançada nos próximos dias em Rio Branco é a checagem via PIN ou código de verificação (U-Código). A ferramenta consiste de uma senha que é mostrada no app do usuário e precisa ser fornecida por ele ao motorista para que este último possa iniciar a viagem no aplicativo – confirmando assim que tanto um quanto o outro estão na viagem correta.

O recurso pode ser ativado pelos usuários diretamente no aplicativo por meio da opção “Confira Sua Viagem”, que vai habilitar uma senha de quatro dígitos que deverá ser fornecida ao motorista para que ele consiga iniciar a viagem. Dessa forma, além do nome e foto do motorista, a placa e o modelo do veículo, os usuários também podem ter mais tranquilidade ao checar o carro correto com a opção de U-Código ativada.

“Acreditamos que a tecnologia é uma importante aliada para aumentar a segurança de todas as pessoas que usam o nosso aplicativo. Temos um time de especialistas que trabalha diariamente para desenvolver recursos que possam trazer mais tranquilidade para usuários e motoristas parceiros. Continuamos focados em trazer ainda mais inovações para a América Latina ao longo de 2020”, afirma Marcello Azambuja, diretor do Tech Center da Uber no Brasil.

O anúncio do recurso foi feito durante um evento global da Uber voltado para segurança, realizado em São Paulo, no ano passado. Além disso, a empresa também mostrou que está trabalhando com tecnologias avançadas que usam ultrassom para transmitir automaticamente a senha. No futuro, os números recebidos pelo usuário passarão automaticamente pelo aparelho do motorista, e o usuário vai receber uma confirmação no seu celular (como uma vibração).

Outros recursos anunciados pela Uber para 2020:

U-Ajuda (Checagem de rota) – Potencializando o poder do GPS e de outros sensores no smartphone, a Uber pode identificar e sinalizar eventos raros, como uma parada longa e não prevista na rota. Se uma parada não prevista for sinalizada, a Uber pode iniciar uma checagem e enviar uma mensagem para o motorista parceiro e o usuário perguntando se é necessário algum suporte, indicando as ferramentas de segurança que podem ajudar a obter o apoio necessário.

U-Áudio (Gravação de áudio) – Motoristas parceiros e usuários passarão a ter a opção de gravar o áudio de uma viagem por meio de um botão na Central de Segurança do app, antes ou durante a viagem, em algumas regiões. Concluída a viagem, se desejarem informar algum problema, podem encaminhar o arquivo de áudio para a Uber. O conteúdo, criptografado, fica armazenado no telefone de quem efetuar a gravação, mas só a Uber tem acesso – se o arquivo for compartilhado com a empresa. O arquivo enviado ao suporte em caso de necessidade pode ser utilizado em investigações ou compartilhado com as autoridades, nos termos da lei.

Verificação de documentos – Com o objetivo de prevenir que pessoas mal intencionadas usem o aplicativo, a Uber começou a implementar um projeto-piloto do Doc Scan no Chile. Por meio dele, usuários que não adicionarem meios de pagamento digitais no cadastro ou antes de realizar uma viagem serão solicitados a submeter um documento de identificação, que terá dados e autenticidade verificados. O recurso chega ao Brasil ainda esse ano.

U-Selfie (Selfie com movimento) – Além da selfie que os motoristas parceiros já fazem de tempos em tempos para ficar online, o recurso para verificação de identidade do motorista em tempo real passa a solicitar que alguns movimentos sejam realizados – como piscar, sorrir, virar o rosto. Isso trará mais uma camada de segurança e permitirá verificar que o motorista é aquele que se cadastrou no aplicativo. É uma ferramenta voltada à prevenção de fraudes e à proteção da integridade da conta dos motoristas parceiros.

Relato de problemas durante a viagem – Permite ao usuário denunciar um problema ainda durante o trajeto da viagem, tal como direção imprudente. Depois da viagem encerrada, ele receberá contato do time de suporte para mais informações e encaminhamento da reclamação. Caso o usuário e o motorista parceiro se avaliem com uma estrela, eles não farão mais viagens juntos na plataforma da Uber.

