Videomaker mostra os bastidores da Festa de São Sebastião

Em mais um ano, a Festa de São Sebastião movimentou a economia e o turismo da cidade de Xapuri, também conhecida como ‘A Princesinha do Acre’. O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, mostra todos os bastidores e acontecimentos mais marcantes da procissão que fechou os festejos e celebrações da 18ª edição do Novenário do Santo Padroeiro, no vídeo deste domingo (26).

Este ano, o slogan da festa foi “O esplendor da fé no coração de Xapuri”. O município, distante 188 quilômetros da capital acreana, Rio Branco, reuniu cerca de 15 mil pessoas, segundo a paróquia de Xapuri, que acompanharam o cortejo com a imagem do mártir cristão pelas principais ruas da cidade.

As celebrações do último dia 20 de janeiro retratam a devoção e fé dos fiéis, que chegara de todos os lados à cidade. O cortejo principal percorreu cerca de cinco quilômetros e retornou a igreja de São Sebastião, onde os romeiros foram abençoados pelo pároco Francisco das Chagas Monteiro. A festa religiosa foi encerrada com queima de fogos e muita música.

Assista: