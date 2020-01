Menina de 11 anos pode ser a quarta vítima da dengue

Uma menina de 11 anos, Ana Gabriely Amorim, morreu às 6 horas da manhã deste domingo no Hospital do Juruá com suspeita de dengue grave. Se o exame confirmar a doença, ela poderá ser a quarta vítima fatal da doença em Cruzeiro do Sul.

O médico Rodney Brito, responsável pela pediatria do Hospital, diz que a menina deu entrada na unidade hospitalar às 3 horas da manhã, ele foi chamado às 5 e Ana morreu às 6 horas. “Ela deu entrada em estado grave com quadro de choque hipovolêmico, secundário de dengue hemorrágica . Fiz a sorologia no sangue dela para confirmar e amanhã sai o resultado”, afirmou o médico.

Segundo uma paciente do Hospital do Juruá, duas técnicas em enfermagem da unidade estão internadas com dengue hemorrágica no local. “Aqui dentro tem muita gente internada com dengue grave e entre os doentes têm duas técnicas daqui mesmo, sendo cuidada pelos colegas”.

461 casos de dengue foram confirmados em Cruzeiro do Sul este ano.