Domingo será de tempo quente com chuvas pontuais em algumas regiões do Acre

Um homem identificado como Sérgio Alves de Lima foi assassinado com um único golpe de madeira na região da nuca pelo seu cunhado, Jesilmar Silva Cavalcante, na tarde deste sábado (25). O crime ocorreu no bairro Três Botequins, em Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações, o autor do crime estaria sob efeito de bebida alcoólica e no momento do ocorrido estava trabalhando empilhando madeiras, quando passou a ser xingado, sem motivos aparente, pela vítima que teria chegado embriagado e iniciou a confusão.

De acordo com informações, em meio a discussão, Jesilmar, golpeou seu cunhado pelas costas. Com o impacto do golpe, a vítima teria caído no chão sem vida. Jesimar fugiu do local tomando rumo desconhecido.

Uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito. O pedaço de madeira, usado no crime, foi levado para delegacia.

As autoridades responsáveis já estão à procura do autor do crime.

Com informações do Alto Acre