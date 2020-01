Companhia surpreende e lança passagem de avião de Cruzeiro do Sul por apenas R$ 70,70

Nos voos da capital acreana para Brasília é possível comprar a ida e a voltapor R$ 580,00 e ainda parcelar em 12 vezes sem juros

A Gol está com várias promoções ano ar para festejar os seus 19 anos de fundação. Neste domingo é possível comprar passagens aéreas baratas para alguns destinos partindo e chegando pelo Acre. As passagens de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul custam apenas R$ 239,46, valor com todas as taxas incluídas. É mais barato que as passagens das longas viagens de avião. Quem comprar os bilhetes de ida e a volta em uma única reserva paga no retorno de Cruzeiro do Sul o valor de R$ 70,70 com a taxa incluída. (Confira na imagem abaixo).

Nos voos sem escalas da Gol de Rio Branco para Brasília a ida e a volta custam apenas R$ 580,00 e ainda com a opção de parcelamento em 12 vezes sem juros. A LATAM (antiga TAM) também lançou promoção nos voos do Acre. De Rio Branco para São Paulo a ida e a a volta podem ser compradas neste domingo por R$ 967,00. Quem está em São Paulo pode viajar para a capital acreana pagando o mesmo valor.

De Rio Branco para Manaus, em voo direto da Gol, a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por R$ 655,33. Para o Rio de Janeiro os bilhetes de ida e volta para embarque na capital do estado custam R$ 969,01 na promoção da LATAM. Pela mesma companhia a ida e a volta de Rio Branco para Belém custam R$ 879,84.

Todas as passagens da lista abaixo estão com as taxas de embarque incluídas e há datas disponíveis para viagens nos meses de fevereiro, março, abril e maio deste ano, exceto nos feriados deste período. Neste domingo você pode reservar o hotel com descontos de até 40%. Mas atenção! As duas promoções acabam às 8 horas de segunda-feira. (26/01).

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Rio Branco

Partindo de Rio Branco

