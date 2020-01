Bandidos fazem arrastão na estrada do Amapá

A prefeita Socorro Neri propõe a realização de uma audiência pública para debater a tarifa do transporte coletivo em Rio Branco. “Nos próximos dias realizaremos uma consulta pública para ampliar essa discussão com as instituições e sociedade”, disse a prefeita.

Ela diz que a Prefeitura está monitorando, “com preocupação”, a situação do sistema de transporte coletivo. “Situação que não é exclusiva da nossa capital”, diz, lembrando que o entendimento de quem estuda o assunto é de que o transporte coletivo precisa ser política de Estado, com financiamento público. Hoje quem financia o transporte coletivo são os próprios usuários.

Ao ac24horas ela recordou que em Rio Branco, desde 2013, a prefeitura subvenciona a tarifa dos estudantes que vem sendo mantida a R$1. E, alerta ela, já chegou a subvencionar trinta centavos na tarifa geral, utilizando débitos das empresas com tributos municipais. A última revisão da tarifa ocorreu em julho de 2018.

“Desde então o transporte coletivo tem tido uma queda muito acentuada no número de passageiros, coisa de mais de dois milhões no último ano”, conta, completando que “as razões dessa queda no número de usuários são de todos conhecidas: estagnação econômica com a retração do setor da construção civil e concorrência de outros modais de transporte público”.

Já é praticamente consensual dos envolvidos na questão que a debandada de passageiros pode aumentar a depender do reajuste tarifário. “Nas discussões que temos realizado com o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas, temos chegado ao entendimento de que os usuários não teriam condições de absorver o aumento, o que poderia contribuiria para o aumento da evasão de passageiros”, conta Socorro Neri.

E ela pergunta: “que medidas tomar para buscar o equilíbrio do sistema sem onerar o usuário? Não há solução simples para uma questão complexa e socialmente relevante como essa. Ninguém discute a importância de manter os ônibus circulando porque são eles que atendem os nossos estudantes e os cidadãos que, por lei, têm direito à gratuidade (idosos, pessoas com deficiência, dentre outros segmentos), além das rotas que não são atrativas para outros modais”.

No momento o que vem sendo é a análise das possibilidades de amenizar o possível desequilíbrio sem repassar o custo direto ao usuário, “pelas razões mencionadas acima, e sem desoneração, em razão dos impedimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal – por estarmos no último ano da gestão, e da legislação eleitoral”.

Prefeita diz que consulta busca solução que não seja a da revisão tarifária no transporte coletivo

A prefeita Socorro Neri fez contato com a reportagem do ac24horas para deixar claro que a consulta pública que pretende realizar visa buscar solução ao desequilíbrio do transporte público de Rio Branco que não passe necessariamente pelo reajuste da passagem do ônibus urbano. “A consulta é para encontrar solução ao desequilíbrio do sistema de transporte coletivo, que não passe pela revisão da tarifa”, disse Socorro.

A proposta é que seja realizada uma consulta pública com instituições e a sociedade em geral em busca dessa solução. Ainda não há data para o debate.

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo (Sindcol) também teme perder ainda mais passageiros com um novo reajuste. Cada vez mais as pessoas recorrem ao transporte alternativo e aplicativos para sua locomoção.

Estima-se que os apps de mobilidade compartilha já tenham cerca de nove mil cadastrados em Rio Branco.