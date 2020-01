Secretário quer polícia próxima da comunidade 

A Torre de Babel é uma passagem bíblica de um episódio em que os homens queriam construir um monumento para chegar ao céu e em certo estágio começaram a falar línguas diferentes, ninguém se entendeu e a obra ruiu. O governador Gladson Cameli precisa chamar os seus secretários, diretores de órgãos, dá um murro na mesa e dizer: – no meu governo todos têm que falar a mesma língua. O governo virou um pandemônio de egos na Segurança. A Associação dos Delegados de Polícia acusa o governo de privilegiar a PM e sucatear as Delegacias da Polícia Civil, onde nem internet tem. Delegado acusa a existência de politicagem nas transferências de profissionais para o interior; dois grupos brigam publicamente dentro do IAPEN, numa feroz troca de acusações por fuga de presos; o secretário de Segurança em exercício, debitou à morosidade do Judiciário a mazela que inflama a violência e leva à impunidade, e por ai vai. O judiciário rebateu com uma nota dura. Nada contra o vice-governador Major Rocha. Mas o Gladson errou quando apareceu num vídeo na campanha (virou gozação nas redes sociais) entregando a Segurança de porteira fechada ao Rocha, como a pessoa que tinha a bala de prata para acabar com a violência num curto prazo. Não tinha esta bala. Errou porque, a partir deste momento terceirizou a sua autoridade. Um governador jamais deve abrir mão do poder e nem da autoridade. Comandante forte, exército forte. Comandante fraco, exército fraco. Passou da hora do Gladson Cameli chamar todos os setores da Segurança numa grande reunião, acabar com as trocas de acusações entre os seus órgãos internos, mostrar que é ele quem manda, ou o quadro vai deteriorar.

LUZ NO FIM DO TÚNEL

Aos poucos a SESACRE vem dando respostas positivas. Aumentou o número de cirurgias e está aumentando as salas cirúrgicas na FUNDHACRE, está reativando a radioterapia, e foi anunciado o desentrave da fila do TFD, pedra no sapato de todos os governos. Enfim, luz no fim do túnel.

PODE FECHAR O ANO EM ALTA

Caso o secretário de Saúde, Alysson Bestene, consiga resolver a questão da falta de médicos, falta de medicamentos e reduzir ao tolerável a fila para exames laboratoriais, pode chegar ao final do ano com a SESACRE fora da UTI. Seria um feito que os ex-secretários não conseguiram.

CARNAVAL DE BUMBO FURADO

O governo está repetindo o carnaval de bumbo furado promovido pelo então secretário de Indústria, Edvaldo Magalhães, nesta questão do intercâmbio Cruzeiro do Sul-Pucallpa. É o mesmo roteiro anunciado pelo vice-governador Major Rocha. O resultado foi aquele que viram todos que acompanharam daquela patuscada: não passou de uma viagem de turismo ao Peru.

ARROUBOS DELIRANTES

Lembro que na primeira viagem com carregamento de cebolas, tomates cenouras, alho, vindo num vôo de Pucallpa à Cruzeiro do Sul e do qual o ex-secretário de Indústria, Edvaldo Magalhães, fez uma festa como a redenção para o barateamento de verduras e legumes na região, os produtos eram de baixa qualidade e os comerciantes de Cruzeiro levaram um tombo. Por isso, me recuso e embarcar nestes arroubos delirantes de quem chega ao governo.

LIDERANÇA NOVA NO MDB

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) é sim uma das gratas surpresas na nova safra de políticos do MDB. Nunca tinha sido uma militante ativa, médica, morava fora, elegeu-se e virou hoje uma das maiores lideranças do seu partido e muito ativa na sua produção parlamentar.

COSTUMA POLARIZAR

Não contém os candidatos muito com a chamada “opção alternativa” na disputa da prefeitura de Rio Branco, a eleição na capital costuma polarizar entre as duas maiores forças da campanha. O que a campanha vai definir é que candidatos estarão na polarização.

NÃO SE PERDE O QUE NÃO SE TEM

Sobre a nota do BLOG da saída dos vereadores Mário Jorge e Rogério Pontes do MDB, o secretário-geral do partido, Aldemir Lopes, foi irônico: – não se perde o que não se tem. Aldemir diz que ambos há muito não participam mais das decisões do MDB em Brasiléia.

O QUE É LEGAL É LEGAL

Um parlamentar tem uma cota para divulgar os seus atos com impressos sobre a sua atuação no parlamento. Se gastou 100% do valor estipulado, qual o problema? Se está dentro da legalidade, não há o que se criticar. Crítica caberia se houvesse prova que desviou a quantia.

NÃO ESPEREM TROMBAR

Não acredito que o governador Gladson Cameli vá se manifestar a favor de um candidato a prefeito de Rio Branco do seu grupo político no primeiro turno. Ao não ser que, o PROGRESSISTAS, seu partido, tenha um candidato à PMRB. Fora isso seria uma burrada.

NÃO CONSEGUE DESCANSAR

Um cidadão que alugou a casa de um político em Epitaciolândia, contou aos amigos que vai se mudar porque não consegue ter paz. Quase todo dia aparece um oficial de justiça batendo palmas para notificar o dono do imóvel. E tem de explicar que o dono não mora mais lá.

NÃO ESPERE REFRESCO

O governo não espere na volta do recesso parlamentar refresco por parte do deputado Roberto Duarte (MDB) na tribuna da Assembléia Legislativa. Como candidato a prefeito de Rio Branco quer marcar ainda mais a posição de uma candidatura independente politicamente.

NA SUA POSIÇÃO PODE

Como não tem negócios com o governo, não tem indicados em cargos de confiança, o deputado Roberto Duarte (MDB) pode partir para esta linha política sem nenhum problema.

NÃO VAI CONSEGUIR

O PT ainda busca uma bucha de canhão para ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul na eleição deste ano. Mas em que pese o empenho do presidente Cesário Braga, não será fácil. É que falta ao partido um nome que quebre a polarização entre os grupos do Ilderlei e Vagner.

TEM QUE TER PASSAGEIROS

Outra balela que escuto há anos é esta questão de se estabelecer um voo entre Cruzeiro do Sul -Pucalpa. Algumas tentativas, eu lembro que até foram feitas, mas foram efêmeras. Para ter um voo regular tem de se ter passageiros perenes e não há atrativo turístico em Pucallpa.

AGÊNCIA DE VIAGENS

Não está no Plano de Governo, mas ainda dá tempo de ser incluído: a criação de uma Agência de Viagens do Estado. Com uma viagem emendada atrás da outra, ficaria até mais prático.

NOS DOIS CASOS NÃO RESOLVE

Estão confundindo. O deputado Roberto Duarte (MDB) não pediu intervenção no Estado. Pediu intervenção na Segurança Pública. Nos dois casos, não vejo que seja a solução para o faroeste caboclo em que virou a cidade. Só num ponto concordo: passou do suportável.

FICAR ROUCO DE GRITAR ALELUIA

O Missionário José, aquele que saiu do Estado em meio a uma confusão conjugal e pastoral, vai ficar rouco de gritar aleluia, ao imaginar que poderá substituir no Senado a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), que está grávida. Não está nos seus planos se afastar do mandato tirando licença-maternidade. E também esqueça outros motivos para assumir.

NÃO DISSE HERESIA

A prefeita Socorro Neri não disse uma heresia quando falou que o município não tem aporte financeiro para recuperar as destroçadas vias do programa “Ruas do Povo”, um projeto do último governo com um belo no objetivo, mas que na prática foi um fracasso rotundo.

ÂNSIA DE GANHAR A PMRB

Na ânsia de ganhar a prefeitura de Rio Branco, o último governo se pôs a asfaltar ruas com finas capas asfálticas, que não resistiram às primeiras chuvas. Aquilo que foi vendido como o sonho e fim dos problemas com as ruas nos bairros periféricos, virou num pesadelo.

PONTO IMPORTANTE

O governo do Gladson Cameli fechou o primeiro ano com um ponto importante ao seu favor, na questão seriedade administrativa: não se conhece dele um ato de bandalheira na gestão.

REDUZINDO A NADA

O que melhor ficaria para a imagem do Ministro Sérgio Moro, seria deixar agora o governo do presidente Jair Bolsonaro, já que vem sendo queimado publicamente. O site O ANTAGONISTA divulgou que nem chamado para a reunião com os secretários de Segurança foi. A prevalecer a tese de desmembramento da pasta da Justiça, Moro vai virar um ministro merreca.

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

A Cidade do Povo, um dos bairros mais violentos de Rio Branco, ganhou uma base integrada de polícia comunitária permanente, com policiais militares e civis. Antes tarde do que nunca

FRASE DO DIA

“A água que não corre forma um pântano; a mente que não pensa forma um tolo”. Vitor Hugo.