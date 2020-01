Responsáveis pela fuga em massa do FOC serão apresentados, diz secretário de segurança

A cantora Kelen Mendes está de volta aos palcos do Acre na continuidade do seu trabalho autoral com o show “Tempo de Realeza”, que ela e banda apresentam no próximo dia 31 de janeiro, no Teatro Hélio Melo, a partir das 20h.

O trabalho autoral começou com “Rio Acre”, com dez canções, mesmo número de Tempo de Realeza. “Algumas já estavam prontas quando terminei o CD Rio Acre mas não dava para gravar tudo de uma vez”, contou ela ao ac24horas.

Para esta etapa, Kelen musicalizou um poema da Eliana de Castela (que tem livros de poesias publicados) e outro poema do Rodolfo Minari –o primeiro, mais recentemente. O de Minari já tem música desde 2013.

Os arranjos são do Charlie Sampaio e o show recebe Gabriel Brito na percussão. “Na sequência nos apresentaremos na Casa do Rio (Bairro Base) para um show mais barzinho onde interpreto compositores já consagrados. Também dia 31 a partir das 0h”, informa.