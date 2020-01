Polícia cumpre mandado judicial e prende membro de organização criminosa

O presidente em exercício do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), Leilson Costa, juntamente com os diretores dos Centros Socioeducativos da capital e do interior (Brasileia, Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul) desencadearam a Operação Pente Fino em todas as unidades, atendendo a uma determinação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

O objetivo da operação foi fazer uma revista minuciosa dentro dos alojamentos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Durante a revista não foram registrados nenhuma anormalidade nos centros da Capital assim como também no interior.

O diretor do Centro Socioeducativo de Sena Madureira, Francisco Amorim destacou a importância da operação. “Essas ações de revistas minuciosas nas unidades, evitam que a criminalidade prevaleça. Estamos nos antecipando às ações contrárias e alinhando com os objetivos da segurança do nosso Estado, mantendo a integridade física dos adolescentes e coibindo a entrada de objetos ilícitos nas unidades”, destaca Amorim.

“Todo procedimento foi realizado dentro normalidade, na qual não foi encontrado nada ilícito, somente excessos de materiais, esses que foram retirados para o bom andamento dos procedimentos de segurança. A operação foi coordenada e monitorada por mim e o coordenador de segurança da unidade”, conta Rogério Ferreira, diretor do Centro Socioeducativo Santa Juliana.

O presidente em exercício, Leilson Costa, destacou que a ação visa a segurança nos Centros e faz parte das ações de Segurança estabelecidas pelo Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).

Informações da Agência de Notícias do Acre

Fotos: Agência de Notícias do Acre