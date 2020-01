Kelen Mendes volta aos palcos do Acre com “Tempo de Realeza”, mais um show autoral

O concurso para as Escolas de Aprendizes Marinheiros já está com as inscrições abertas. Com uma oferta de 900 vagas, esta oportunidade é mais uma oportunidade para quem almeja uma carreira militar.

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 3 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 25 e pode ser feita presencialmente em unidades da Marinha ou pela internet.

Poderão concorrer candidatos do sexo masculino com idade entre 18 anos e menos de 22 até o primeiro dia do mês de janeiro de 2021.

Edital no portal da Marinha do Brasil: www.marinha.mil.br