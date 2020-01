Família afirma que morte de empresária ocorreu por complicações pós-operatórias

O detento monitorado T.O.S. foi reconduzido ao presídio neste sábado (24) por policiais penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos após descobrirem que ele mantinha em sua residência 44 gramas de substância aparentando ser droga.

A unidade vinha acompanhando a movimentação estranha de T. O. S., que recebia frequentemente durante o dia o monitorado A. S. O., preso na última quinta-feira, 23, com entorpecentes.

Os policiais penais se deslocaram até a residência do monitorado e o encontraram ainda na rua. T. O. S. se assustou ao identificar a presença das autoridades e correu para dentro de casa, momento em que foi surpreendido com as embalagens de entorpecentes.

Diante do ocorrido, T. O. S. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos de costume.