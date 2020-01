Com prêmio acumulado, Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões no sorteio deste sábado

O Tribunal de Justiça do Acre está alertando aos usuários de seus serviços que o número de telefone do Plantão Judiciário do 2º Grau mudou.

O novo contato é (68) 99220-1026. O novo número foi divulgado nesta quinta-feira (23).

O Plantão Judiciário pode ser definido como serviço público contínuo, que atende a direito fundamental do indivíduo, e tem por objetivo conhecer de postulações judiciais caracterizadas pela urgência e que não possam ser apreciadas no expediente ordinário do Poder Judiciário.