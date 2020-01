Secretário de segurança quer adotar modelo de gestão regional para combater o crime

Cleiton Silva ficou nacionalmente conhecido depois que uma equipe da Record TV veio a Rio Branco contar a história dos famosos salgados gigantes. Foi o ac24horas quem divulgou a curiosidade da cozinha de Cleiton, através de um curta do videomaker Kennedy Santos. Desde então, o sucesso do cozinheiro só aumentou. Essa semana, ele fez questão de divulgar por meio de suas redes sociais sua mais nova conquista: um carro 0 km.

Ele emocionou centenas na web com vídeos, fotografias e relatos de sua batalha como vendedor de salgados, até o presente momento mais sublime de sua vida profissional. Cleiton decidiu fazer uma surpresa para sua mãe, a quem ele dedicou anos de trabalho e a compra do tão sonhado veículo próprio. “Esse dia vai ficar marcado na minha vida. Combinei com a menina para fazer surpresa para minha mãe, que ela é tudo na minha vida e no dia que fosse comprar meu carro ela estaria presente nessa hora. Eu trabalho para dar um futuro melhor a ela”, escreveu.

Please enable JavaScript





O cozinheiro aproveitou para agradeceu os inúmeros clientes. “Gratidão a todos vocês. É através de vocês que o meu sonho está sendo realizado e agradecer a Deus por tudo que ele está fazendo na minha vida”, disse Cleiton.

A emoção tomou conta na concessionária, mas ele garante que tudo é o símbolo da felicidade. Segundo ele, a mãe sempre trabalhou para criar os filhos com dedicação, respeito e educação. “Eu sou um exemplo da educação que você me deu. Desde o começo, quando nós vendíamos em uma mesa nossas tapiocas, nossos charutos e todas as nossas delícias, lá em Sena Madureira, quando eu tinha 10 anos”, relatou.

Natural do município de Sena Madureira, Cleiton trabalha desde os dez anos de idade, alimentando o sonho de ser reconhecido pelo seu próprio esforço. Bem humorado e bastante emocionado, a entrevista ao programa da Record também emocionou os acreanos que puderam assistir as conquistas do salgadeiro, que possui uma lanchonete no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

Com humildade, Cleiton conseguiu atrair inúmeros clientes devido ao formato peculiar de seus salgados: eles são gigantes. O profissional que começou vendendo salgados numa bicicleta cargueira vê, hoje, seu esforço ganhando frutos.