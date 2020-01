Peritos de Manaus realizam perícia no local acidente entre helicóptero e caminhão

O local em que ocorreu o acidente entre o caminhão-baú e o helicóptero Harpia 1 está sendo periciado nesta sexta-feira (24) pela equipe enviada de Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) 7, que chegou de Manaus (Amazonas), na manhã desta sexta-feira (24).

O local estava com fitas de isolamento desde o último sábado (18) após o acidente. Os peritos da SERIPA tiraram fotos e analisaram o local. O relatório da perícia deve sair em 30 dias e será determinante para saber se o Governo do Estado do Acre terá o prejuízo coberto pelo seguro ou não. Ainda não se sabe quando a aeronave será removida do local. Informes da Segurança dão conta que o Hárpia será totalmente desmontado no local, mas isso ainda não foi confirmado.

No começo desta semana, o ac24horas, entrevistou o instrutor e youtube do Canal VHD, do maior canal de helicópteros do mundo, Victor Hugo Dias, que afirmou que se o seguro for o da maioria das aeronaves, não devem cobrir o prejuízo, pois segundo ele, o seguro só cobre lugares homologados, e o lugar que ocorreu o acidente não estava homologado.

“Nesse caso não é homologado, é um lugar não homologado, que a gente chama de “zulu” que recebe o nome de pouso não ocasional. Se funciona que nem o seguro de aeronaves não paga, não vai pagar”, afirmou.

As fotos são de Jardy Lopes.