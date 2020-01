Igrejas se reúnem e realizam caminhada pela paz neste sábado na Cidade do Povo

A Cidade do Povo é hoje uma das regiões mais violentas de Rio Branco. A disputa por território entre as facções criminosas tem feito do bairro um dos que mais há ocorrência de execuções.

Para tentar construir no bairro uma atmosfera de paz, igrejas de diversas denominações reúnem seus fiéis neste sábado, 25, para um atividade de pregação e clamor.

O evento vai unir igreja católica e igrejas evangélicas no mesmo propósito que é o de toda a sociedade acreana: a busca por bairros, cidades e, consequentemente, um Acre mais tranquilo.

A caminhada pela paz está marcada para as 16 horas, com concentração em frente a UPA. Além da igreja católica, temos a presença confirmada de 10 pastores com a presença de seus rebanhos. Vamos sair da UPA e caminhar pela rua Franco Silva pregando e clamando pela paz na Cidade do Povo”, afirma Padre Mássimo Lombardi, um dos organizadores do evento.