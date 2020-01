Governo parabeniza cidade de Porto Acre com foto da Paróquia de Porto Walter

Os moradores do Ramal do Profeta estão revoltados com a prefeitura de Rodrigues Alves por causa das condições da via vicinal, que tem cerca de 5 quilômetros.

Amauri Júnior, que é filho de agricultor, cita que os produtores têm grande dificuldade para retirar itens agrícolas como a farinha, que é para venda, por causa dos atoleiros.

Ele conta que há 3 meses, a prefeitura fez uma raspagem no ramal, que precisa ser refeito com urgência. “Decidiram que se não for feito nada, na próxima semana os moradores vão fechar a prefeitura”.

O secretário se Planejamento da prefeitura de Rodrigues Alves, Jadson Moura, cita que mesmo agora no período de chuvas, a prefeitura trabalha na redução de pontos críticos e atoleiros dos ramais, com a utilização de camada vegetal.

O trabalho começou no eixão que liga a cidade às comunidades da Nova Cintra, Luzeiro, Pucallpa e Foz do Paraná dos Mouras.

O objetivo é “aproveitar os dias de sol para seguir com o serviço de manutenção dos nossos ramais para não haver interrupção no tráfego e escoamento dos produtos agrícolas”, disse.