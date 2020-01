Secretaria da Fazenda recebe visita de representante do BID

A senadora Mailza Gomes veio a público nesta quarta-feira (22) para anunciar que está grávida. “Depois de oito anos que tive a Helena estou grávida novamente. Foi um presente de Deus e estou muito feliz”, disse ela em vídeo postado em rede social.

Mailza Gomes disse ainda que talvez seja a primeira senadora grávida no exercício do mandato. Ela nasceu em Mundo Novo (MS), em 1976. Estuda direito e é casada com James Gomes.

Ainda nesta quarta-feira, Mailza comemorou a notícia veiculada pelo ac24horas dando conta que ela é, entre os três senadores do Acre, quem esteve presente no maior número de sessões em 2019 no Senado.

Assista: