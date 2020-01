Projeto social acreano é escolhido para representar o Norte em ação de Wesley Safadão

Os projetos desenvolvidos pela Associação ‘Olhar Diferente’, em Rio Branco, têm rendido bons frutos. O mais recente reconhecimento veio da equipe do cantor cearense de renome nacional Wesley Safadão. Nessa quarta-feira, 22, a jovem idealizadora do projeto, Karoliny Oliveira, de 18 anos, recebeu das mãos do cantor um cheque no valor de R$ 22.573,14. A associação acreana foi uma das cinco iniciativas voluntárias do país escolhidas para serem contempladas com o cheque – cujo dinheiro arrecadado por meio de um bazar do cantor foi dividido em cinco partes iguais, um para cada região.

O ‘Olhar Diferente’ foi selecionado para representar a Região Norte no projeto de W Solidário, que beneficia entidades de cunho voluntário pelo país. Tudo começou com a inscrição da Associação no projeto do cantor, no mês de dezembro de 2019. “A princípio hesitamos em fazer a inscrição porque nos achamos muito pequenos a nível de Brasil para concorrer”, disse Gleici Oliveira, mãe da idealizadora e que ajuda ativamente nas ações em Rio Branco. Mas decidiram se inscrever, conforme ditava o edital. Um dia depois saiu o resultado, e a surpresa: o ‘Olhar Diferente’ havia sido contemplado.

“Fomos selecionados para representar a Região Norte. Eles [equipe do cantor] entraram em contato com a gente pedindo os dados para emitirem as passagens para Fortaleza. Lá, a Karoliny teve uma reunião com Wesley Safadão e o representante da plataforma Transforma Brasil”, explica Oliveira.

Os mais de R$ 22 mil entregues para a associação acreana deverá ser utilizado exclusivamente em ações que beneficiem crianças. “Esse dinheiro que recebemos vai ser para isso, pois no início de cada ano fazemos o planejamento de todas as ações que iremos desenvolver durante o ano e nossa primeira campanha é a de volta às aulas. A campanha deste ano está garantida”, comemora Gleici.

Com o dinheiro, ao menos 500 crianças carentes devem ser contempladas com material escolar este ano. “Fizemos a inscrição desacreditados, porque era algo muito grande. Não temos palavras para descrever esse momento único. O sentimento é de gratidão. Nunca sonhamos em chegar tão longe. Representar nosso Acre com uma atitude positiva é muito gratificante. É preciso investir nas crianças, elas são nosso futuro”, destaca a voluntária.

Para as idealizadoras do projeto ‘Olhar Diferente’, é gratificante saber que estão conseguindo ajudar e modificar a vida de muitas pessoas. “A nossa parte nós fazemos. Quando o resultado saiu ficamos em estado de graça. Vai ser muita linda a nossa campana de volta às aulas”. Wesley Safadão ainda gravou um vídeo parabenizando a ação acreana. “Beijão para Rio Branco e parabéns pelo trabalho que vocês fazem”, disse o cantor.

Sobre o ‘Olhar Diferente’

O projeto começou como parte de uma atividade escolar de quatro adolescentes, em Rio Branco, e tornou-se uma das maiores associações de cunho solidário do estado. Hoje é uma associação com CNPJ e já atendeu mais de 10 mil pessoas na capital acreana. A última ação aconteceu em dezembro do ano passado. Foram três dias de doações e mais de 4 toneladas de alimentos entregues à famílias carentes.

O trabalho beneficia famílias carentes, selecionadas pelo perfil socioeconômico. São priorizadas pessoas que vivem de benefícios do governo, com filhos ou pais desempregados, que passam necessidade.

O ‘Olhar Diferente’ realiza ações durante todo o ano, alcançando pessoas em situação de rua, com distribuição de marmitas, campanha Volta às Aulas – que ajuda crianças carentes com material escolar e o ponto alto do projeto, que é o Dia das Crianças.