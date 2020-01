Prefeita diz que foi mal interpretada e não quis fazer críticas ao programa Ruas do Povo

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, procurou o ac24horas para dizer que foi mal interpretada durante discurso na manhã desta quinta-feira, 23, no bairro Nova Estação, quando assinou ordem de serviço para a construção de uma quadra sintética.

Segundo, Neri, a intenção não foi fazer críticas à qualidade do programa idealizado e executado durante a gestão do ex-governador Sebastião Viana, o Ruas do Povo que prometia pavimentar todas as ruas do Acre. Segundo levantamento da atual gestão, pouco mais de 300 ruas não foram pavimentadas. A grande maioria, na capital acreana.

“O que eu disse é que não é razoável cobrar que a Prefeitura reconstrua, ao mesmo tempo, todas as ruas que foram feitas pelo Programa Ruas utilizando apenas recursos próprios, como temos feito, quando para fazer as ruas o Programa Ruas do Povo gastou mais de 500 milhões de empréstimo do BNDES. Disse ainda que, com a estagnação econômica do nosso país nos últimos anos, os recursos públicos se tornaram ainda mais escassos, dificultando o trabalho de manutenção das cidades brasileiras e não apenas da nossa”, afirmou Neri.