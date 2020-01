PM faz buscas por homens que atiraram em vendedor de rapé em Cruzeiro do Sul

Um acidente de trabalho ocorrido na última quarta-feira, 22, levou o jovem produtor rural Evandro Lima da Silva, 18 anos, residente na colocação Santa Luzia, seringal Nazaré, no município de Xapuri, a uma unidade de tratamento intensivo do Pronto Socorro de Rio Branco depois de ser atingido na cabeça por um ouriço de castanha.

Evandro fazia a coleta de castanha na propriedade da família, na companhia de seu pai, quando o acidente aconteceu. O impacto do invólucro onde ficam as castanhas foi tão forte que o trabalhador perdeu instantaneamente a consciência. Socorrido, ele foi levado ás pressas ao hospital de Xapuri, de onde foi transferido para Rio Branco em estado grave.

No Pronto Socorro da capital, a vítima deu entrada com quadro de traumatismo craniano e foi submetido a procedimento cirúrgico de emergência devido à gravidade dos ferimentos produzidos pelo choque. De acordo com informações da família, a cirurgia foi bem sucedida e Evandro permanece na UTI em quadro estável, sem risco iminente de morte.

Acidentes com ouriços de castanha não são muito comuns, mas tem havido ocorrências na Amazônia quando a coleta do produto é feita na época em que a castanha ainda está caindo. Comumente, esse trabalho é feito apenas quando as castanheiras não estão mais carregadas.

Uma das orientações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para a boa prática da coleta da castanha é de que a colheita seja feita depois do pico de queda dos ouriços, que chegam a pesar cerca de 800 gramas.

“Isso evitará acidentes com o extrativista, devido à queda dos frutos, e também que o produto fique por muito tempo em contato com o solo em condições inapropriadas de umidade, além de favorecer a regeneração da espécie por meio da dispersão de frutos e sementes pelos animais”, diz um folder da empresa sobre o assunto.