Governo anuncia investimentos nas aldeias indígenas do Acre

Os dados da Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente mostram onde as chuvas tem sido mais intensas neste mês de janeiro.

Nas estações de monitoramento que possuem série climatológica para efeito de comparação, onde é possível observar se a chuva está abaixo ou acima do esperado para o mês os registros mostram que em Xapuri vem chovendo muito: 305,8 mm no período; Assis Brasil, 269,4 mm, Brasileia, 264,6 mm; Manoel Urbano, 211,6 mm; Capixaba 197,4 mm, Cruzeiro do Sul, 159,4 mm e Sena Madureira, 146,2 mm, .

O maior acumulado de chuva do início do mês de janeiro até hoje (de 1 a 22) foi registrado na estação de monitoramento da Ponte do Rio Liberdade: ali choveu 212,4 mm; em seguida, a estação do Igarapé Espalha, no Seringal Belo Horizonte, onde choveu de 203,2 milímetros no período.

A estação no Seringal Guarany foram 167,6 mm; Riozinho do Rola 157,4 mm, Aldeia dos Patos, nas cabeceiras do Rio Acre, registrou 137,6 mm.