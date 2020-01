Em meio a mutirão de cirurgias, Hemoacre consegue mais de 50 bolsas de sangue

Após campanha da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) em Senador Guiomard conseguiu coletar pelo menos 50 bolsas de sangue só nessa quarta-feira (22). A campanha surgiu em meio ao grande número de cirurgias eletivas que estão sendo realizadas há uma semana no município, no Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues.

A prefeitura da cidade distante 25 quilômetros de Rio Branco disponibilizou agentes comunitários de Saúde e conclamou a população local para a doação de sangue no ônibus do Hemoacre, estacionado na praça central do município.

Segundo a gerente-geral do Hemoacre, Josiane Amorim, os resultados foram considerados excelentes. Dos 65 candidatos que compareceram para a doação, 50 bolsas foram captadas. O número é mais que o dobro da última campanha no mesmo município, no ano passado, quando apenas 24 bolsas tinham sido obtidas.

São cerca de dez cirurgias, em média, que são realizadas por dia, atendendo pacientes de Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia e Vila Campinas e a própria cidade de Senador Guiomard.