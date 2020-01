Base integrada de Polícia Comunitária será inaugurada na Cidade do Povo nesta quinta (23)

Durante reunião entre representantes do governo do estado ocorrida ontem no Palácio Rio Branco com a secretaria de segurança pública, foi divulgada a inauguração de uma base integrada de polícia comunitária no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, que será realizada nesta quinta-feira (23).

Segundo o secretário-adjunto da segurança, Coronel Ricardo Brandão, inicialmente, a base será composta por policiais militares e civis. Daqui a alguns meses, a base também deve contar com policiais penais e bombeiros militares. De acordo com a secretaria, a ideia é ter uma guarnição do sistema de segurança pública à disposição da população que reside naquela área.

Ainda conforme a reunião, o objetivo dessa ação é levar soluções de curto, médio e longo prazo. Ontem, quarta-feira, a Polícia Militar já iniciou com o policiamento específico voltado para as unidades de saúde, como as Upas da Cidade do Povo e da Baixada. “A partir desse policiamento, vamos buscar construir uma solução jurídica para garantir segurança para essas unidades de maneira definitiva”, disse o coronel Ricardo.