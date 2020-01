As mulheres vão à luta e pedem passagem

Dos nove nomes até aqui apresentados como postulantes a disputar a cadeira de prefeito de Rio Branco, o “Clube do Bolinha” – formado por candidatos homens, é maioria. São sete. Apenas duas mulheres deverão se apresentar para o eleitorado: a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), que faz uma boa gestão dentro do seu limite orçamentário, enxugou a máquina municipal, acabou com os empregos tipo penduricalhos indicados por políticos, pôs fim à politicagem na PMRB e não há contra ela um resquício de desvio de conduta. Outro nome igualmente qualificado é o da deputada federal Vanda Milani (SD), cuja passagem como Procuradora-Chefe do MP foi marcante nas realizações, faz um bom mandato parlamentar, e também ao longo da sua vida pública não se conhece um ato contra ela que a desabone como cidadã ou profissional. Embora minoritárias na eleição, por outro lado as mulheres compensam isso com as suas qualidades na gestão e na política. O desafio de ambas é o de montar alianças fortes que possam garantir na campanha chapas com candidaturas numerosas para vereadores. Com um eleitorado feminino majoritário na capital, as mulheres vão á luta e pedem passagem.

TAMBÉM NÃO SE RESOLVE LIBERANDO AS DROGAS

Concordo em parte com o comentário do secretário municipal de Cultura, Sérgio Carvalho, sobre a violência na capital. A Colômbia é de fato um exemplo de combate à criminalidade. Mas, lá se aplicou uma política de País. Não é o caso do Acre, um Estado pobre para um investimento do porte do feito em Medelin. Não estão morrendo “jovens pobres e pretos”, mas sim os majoritariamente envolvidos com o crime. Uma ou outra exceção. Não se combate criminosos bem armados com policiais com armas obsoletas e romantismo. Também não é liberando ou descriminalizando as drogas; como defende no comentário, que se acabará o tráfico. No mais, o fracasso até aqui do atual governo no combate ao crime organizado não é menor do que foi o fracasso dos governos petistas, que defendeu, na área de segurança. As sugestões apresentadas no seu comentário são tardias, deveriam ter sido feitos nos 20 anos de PT, no Acre. E do qual você foi um defensor. No mais, respeito, o seu livre pensar diferente.

NÃO DISCUTO ROMANTISMO

As políticas de longo prazo como educação, cultura, emprego, são essenciais no combate ao crime, mas estamos falando em Rio Branco do aqui e agora, são mais de 30 execuções este mês, sem computar assaltos. A população está acuada. O que se quer é uma política para refrear o crime agora, neste momento. Depois se pensa em estratégias ao longo prazo.

UMA GRANDE FANFARRONICE

A polícia tem sim que estar bem armada. Mas foi uma fanfarronice descomunal esta viagem do governador Gladson Cameli; do Comandante da PM, Coronel Ulysses Araújo, e do vice-governador Major Rocha aos EUA, para “comprar armas”. Poderiam ser compradas no Brasil das representações das indústrias. Este governo está se especializando em plantar abacaxis e colocar no seu colo. Não podem nem reclamar depois das críticas sofridas.

NUNCA, JAMAIS!

Ninguém vai ver este BLOG batendo palmas para o que considero atos falhos do governo.

FÁBRICA DE CRISES

O ideal em todo o governo é criar pautas positivas, mas o governo da dupla Cameli-Rocha virou uma fábrica de pautas negativas e antipáticas. Nada do que disserem sobre esta ida ao EUA, com o Estado, principalmente a capital, em uma crise de violência, justificará a viagem.

TENTO, MAS NÃO CONSIGO

Disse e repito que, tento mas não consigo entender o confuso Gladson Cameli. É um moço dotado de boas intenções, mas não consegue tocar o governo sem criar celeumas grátis.

CONVERSA OFICIAL

O PT espera a chegada do presidente regional do PSB, César Messias, para uma conversa franca sobre as relações políticas dos dois partidos, arranhadas desde que a prefeita deu um chega para lá nos petistas dizendo que, ela disputará um novo mandato á PMRB. Os petistas não aceitam terem sido comunicados do rompimento via imprensa pela prefeita Socorro (PSB).

BOM DIA, SECRETÁRIO, KELLYTON!

A Praça principal do Jardim Tropical, onde famílias levam seus filhos para passear, desde ontem está na mais completa escuridão, o que é um perigo nestes tempos bicudos de violência na capital. Faço o alerta ao secretário Kellyton Carvalho, sempre atencioso.

CONTRADITÓRIO ESTÁ SEMPRE ABERTO

Recebo NOTA do Coronel da PM Ricardo Brandão, com alguns comentários sobre notas do BLOG. Diz que: quando aconteceu a fuga de 26 presos a PM ainda estava no local. Discorda que o efetivo de agentes penitenciários é pequeno e que, proporcionalmente, é um dos maiores do País. Que em relação ao caso da UPA da “Cidade do Povo” já estava programada a instalação de uma base integrada no bairro. Fica assim exercido o contraditório no BLOG.

COMO DIRIA, JACK, O ESTRIPADOR

E, como diria, Jack, o Estripador, vamos por partes, meu bom Coronel: vocês precisam se entender internamente no sistema de segurança. Quem afirma publicamente que o efetivo dos agentes penais é pequeno, é a Associação da categoria. E que diz ser a fuga uma pedra cantada há tempos. Que bom que, a “Cidade do Povo” terá uma base policial ampliada! Também reconheço o esforço das forças policiais no combate ao crime. No mais, torço tanto quanto o senhor, Coronel Ricardo, para que o esforço de vocês se traduza num sentimento de paz à população e que, convenhamos, até aqui não foi alcançado.

FALANDO DE FLORES

Não se fala só de espinhos no BLOG, mas também de flores. Ponto para a ação comandada pelo Delegado Henrique Ferreira, por apresentar ações práticas no combate ao crime, como a prisão de 38 membros de organizações criminosas. Não me furto em reconhecer os méritos.

DEBANDADA NO MDB

O grupo da prefeita Fernanda Hassem (PT) começou a agir em Brasiléia. Dois vereadores do MDB, Mario Jorge e Rogério Pontes, anunciaram que vão deixar o partido na janela de mudanças, em março. É a primeira reação á possível candidatura da ex-deputada Leila Galvão (PT), pelo MDB, para disputar a prefeitura. Ambos estarão no palanque da prefeita Fernanda.

LEILA ATÉ O TALO

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, vereador Rogério Pontes (MDB), é um dos mais entusiasmados com a mudança e justifica que estará de cabeça na reeleição da prefeita Fernanda Hassem (PT). A eleição nem começou, imagine como será o clima na campanha!

O CACHIMBO DEIXOU A BOCA TORTA

Lendo a NOTA do PT, dá para se notar que o partido não tirou ensinamentos da fragorosa derrota que sofreu na última eleição, continua com a mesma empáfia e com o velho dualismo do só nós prestamos e quem é adversário não presta. O cachimbo deixou a boca torta.

NÃO FOI A IMPRENSA

Quem deu um tranca no PT na questão da sucessão municipal não foi a imprensa, esta apenas reproduziu o que comentou acerca das ações de bastidores do senador Jorge Viana. E ninguém colocou em sua boca a palavra de que ela será candidata na eleição deste ano. São os fatos.

É OUTRA HISTÓRIA

Agora, se o PT esperava o desfecho da prefeita Socorro Neri não ser candidata e apoiar um nome próprio lançado pelo partido para disputar a prefeitura e deu chabu, a imprensa não tem culpa. A imprensa se limita a registrar os fatos da política, os senhores se entendam.

O INTERNAUTA NÃO PERDOA

Uma postagem de campanha em que o Gladson aparece apresentando o então candidato à vice-governador Rocha como o personagem que iria resolver o problema da segurança se tornou viral nas redes sociais, pegando o gancho da violência que domina a cidade.

VÃO TER QUE ENGOLIR DE NOVO

As viúvas do ex-presidente Lula, pelo visto, vão ter que engolir o presidente Jair Bolsonaro, na eleição de 2022. Pesquisa CNT/MDA da semana apontou que se a eleição fosse hoje o Bolsonaro teria 29,1%, Lula 17% e Ciro Gomes 3,5%. Pelo visto, os ataques da GLOBO e da turma esquerda não surtiram efeito na população. Nem com as trapalhadas do Bolsonaro!

CANOA SEM QUILHA

No campo político o PROGRESSISTAS, partido do Gladson Cameli, continua uma canoa sem quilha, não se sabe se o governador lançará ou não um candidato pela sigla na eleição deste ano. Não me surpreenderia se virasse um puxadinho do PSDB indicando o vice dos tucanos.

SABE O C* QUE TEM

Só faltava esta: dois presos foram flagrados na checagem eletrônica com celulares no estômago. É a velha história que o passarinho que come pedra sabe o c* que tem.

CUTUCADA DO JAMIL

O ex-deputado Jamil Asfury (PSC), que será candidato a prefeito de Rio Branco, considera que o anúncio de que o Rocha, o Gladson e o Ulysses “afronta” a inteligência do povo acreano quando dizem que foram combater a violência do Acre, comprando armas nos EUA.

TENTATIVA FINAL

O presidente do PT, Cesário Braga, tem ida programada esta semana para Brasiléia, onde tentará convencer a ex-deputada Leila Galvão (PT), a não deixar o partido para disputar a prefeitura pelo MDB. Quer ela no palanque da prefeita Fernanda Hassem (PT). Missão difícil.

ENFIM, BOAS NOTÍCIAS!

Enfim, boas notícias na FUNDHACRE. O aparelho desativado de radioterapia deve voltar a funcionar, os procedimentos cirúrgicos diários vão pular dos 16 para até 30 e aumentará o número de salas para as cirurgias. Gostaria de continuar dando boas notícias da Saúde.

QUANDO FUNCIONA SE REGISTRA

Ninguém torce para não dar certo, quando a coisa não funciona na gestão da SESACRE se registra, quando dá certo se registra também. Este é o papel sempre cumprido pelo BLOG.

BAJULADORES DE PLANTÃO

Para ser agradável e ficar bajulando, os que estão no poder não contem com este BLOG.

CRIANDO POLÊMICA

O jornalista Rogério Venceslau, que deverá disputar a PMRB pelo PSL, já entrou no jogo dando uma cutucada que tem o endereço certo: o candidato a prefeito do PSDB, ex-presidente do PT, Minoru Kinpara. Lançou o grito de campanha: “não vote no PT genérico”. A chapa esquentou.

FRASE DO DIA

“Em política, o que não é possível é falso”. Antonio Cánovas Del Castillo.