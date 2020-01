UBS’s de Rio Branco trabalham meio período nesta quinta (23) e não funcionam sexta

Grande parte dos órgãos públicos do Acre não abrirão ou funcionarão em regime especial neste fim de semana. Na Prefeitura de Rio Branco, os órgãos da administração direta e indireta aderiram ao feriado estadual prolongado nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, e sexta-feira (24), que se referem respectivamente ao Dia do Evangélico e ao Dia do Católico. A comemoração do dia 20 foi adiada para o dia 24.

As cinco Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) estarão abertas das 7h às 13 nesta quinta-feira mas na sexta-feira nenhuma unidade de saúde do município estará aberta. Emergências devem ser encaminhadas paras Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).