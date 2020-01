Polícia diz que acreana sofreu “estupro virtual”; acusados foram presos em MG e PE

O Campeonato Acreano de Futebol 2020 nem começou, mas já tem um sério problema.

O Independência, clube dos mais tradicionais e de tantas glórias do futebol no Acre, desistiu de participar da competição, mesmo tento anunciado alguns dias atrás uma parceria com a prefeitura de Xapuri para a disputado do estadual.

De forma surpreendente, já que os atletas e todo o treinamento seria realizado no município do interior, a diretoria anunciou a desistência.

A expectativa é que o clube entregue um documento oficializando sua desistência ainda nesta quarta-feira, 22.

A desistência do Independência vai obrigar a Federação de Futebol do Acre refaça a tabela do campeonato. O tricolor de aço, por causa da desistência, deve ser punido com um ano de afastamento das competições oficiais.

Com a saída, o Campeonato Acreano será disputado por nove equipes: Rio Branco, Atlético Acreano, Plácido de Castro, Humaitá, Vasco, Náuas, Andirá, São Francisco e Galvez.

A primeira rodada está marcada para o dia 2 de fevereiro.

Com informações do globoesporte.com