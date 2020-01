Polícia Civil identifica inocentes entre os mortos de chacina em bar na Transacreana

A parlamentar nessa terça-feira, 21, entregou ao município mais 03 novas caminhonetes, 02 barcos (tipo voadeira), além de novos equipamentos e mobiliário às unidades básicas de saúde, avaliados em 754 mil reais. Os investimentos darão suporte as equipes de saúde dentro dos ramais de difícil acesso e comunidades ribeirinhas mais isoladas.

Médica, a jovem deputada federal, está sempre atenta as grandes prioridades da saúde pública. Somente em Rodrigues Alves, já destinou mais de 14 milhões de reais. Sendo uma grande parcela desse valor, com ênfase na construção de melhorias sanitárias, postos de saúde, ambulância, equipamentos odontológicos e mobiliário, além de outros investimentos importantes ao Piso da Atenção Básica (PAB) e infra-estrutura do município.

Quando questionada quanto a seu jeito simples e dinâmico de trabalhar na política, Jéssica Sales é sempre muito direta ao se referir ao seu propósito: “Estou na política para servir e não para ser servida. É isso que o povo espera de um bom representante público. Por isso, sou uma deputada municipalista. Trabalho com resultados concretos, que impactam diretamente em benefícios para o cidadão, ao trabalhador e as famílias que são atendidas pelas gestões municipais”.

INVESTINDO NA AGRICULTURA FAMILIAR

Após a solenidade de entrega dos veículos e equipamentos, a Deputada Federal, acompanhada do prefeito Sebastião Correia e secretários, conferiu de perto as obras de construção do primeiro Mercado Público. A emedebista empenhou R$ 1,5 milhão no Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, para construção de uma moderna estrutura. O empreendimento vai oferecer condições de comercialização aos pequenos e médios agricultores locais que necessitam de um espaço para exposição e comercialização de seus produtos, além de proporcionar conforto a população em geral, que terá acesso a um ambiente amplo, com elevador e rampas de acessibilidade.

“A principal atividade econômica e fonte de renda em Rodrigues Alves é a Agricultura Familiar. Esses agricultores se dedicam a esse tipo de produção para o auto sustento e também para o processo de desenvolvimento local e da região do Vale do Juruá. Até hoje nunca tiveram um lugar digno para trabalhar. Mas em breve isso vai mudar. Até o final de março vamos inaugurar esse grande mercado público, que passará a ser referência para todo o Vale do Juruá. Sinto-me muito feliz em fazer parte desse novo e importante momento de reconhecimento aos nossos bravos agricultores, que de sol a sol, contribuem para que os alimentos cheguem a mesa de toda a população”, finalizou Jéssica Sales.

