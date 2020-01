Governo deposita dinheiro e servidores do Hospital do Juruá devem receber amanhã (23)

A prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu nesta segunda-feira, 20, mais 60 toneladas de insumos para a produção de 850 toneladas de massa asfáltica (asfalto quente) e continuidade dos serviços de tapa-buracos e pavimentação de ruas.

O asfalto quente é aplicado nas vias da cidade junto com o microrrevestimento com polímero, o outro produto usado pela prefeitura para o trabalho.

Para a execução a prefeitura conta com R$ 5 milhões, dinheiro da segunda parcela do empréstimo de R$15 milhões que o prefeito Ilderlei Cordeiro, fez junto à Caixa Econômica Federal. Outros R$ 750 mil foram repassados pelo governo do Estado à prefeitura.

Desde o início da ação , a prefeitura de Cruzeiro do Sul já tapou buracos e pavimentou cerca de 25 quilômetros em 21 bairros. O serviço de tapa buracos leva asfalto quente e o recapeamento é feito com o microrrevestimento.

No bairro da Várzea , o trabalho alcançou todas as vias da localidade junto com a sinalização das ruas. O mesmo serviço é executada agora no Alumínio.

Na Várzea, a moradora Marigleide Oliveira, destaca que “nosso bairro está de cara nova. Nossa rua, antes, será só um caminhozinho e mato dos lados. Agora está toda pavimentada”.

O aposentado Francisco Carneiro ressalta a valorização das casas da Várzea com a pavimentação completa do bairro. “Isso aqui só era lama e agora temos realidade diferente e claro as casas ficaram mais valorizadas”.

A meta segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro, é alcançar todas as vias de Cruzeiro do Sul. “As frentes de trabalho estão atuando em vários bairros, pois compreendemos a importância de gerar qualidade de vida, segurança e garantir o direito de ir e vir dos cruzeirenses. Agradeço a Deus pelas condições necessárias, por termos nos organizado financeiramente para que não falte investimento e assim possamos ampliar os benefícios públicos. Em oito meses, já realizamos mais de 20% do recapeamento das nossas vias”.