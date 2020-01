Governo atende reivindicação e dará policiamento específico a unidades de saúde

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou nesta quarta-feira (22) que policiais militares estão de prontidão nas cidades de Boca do Acre e Guajará por conta da fuga de presos no Acre.

Na madrugada de segunda-feira (20), 26 detentos fugiram do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde em Rio Branco.

A SSP do Amazonas está em contato com os secretários de segurança do Acre e Rondônia acompanhando o caso.