Foragido do FOC matou sargento da PM em Cruzeiro do Sul

Está no Portal de Transparência do Governo do Estado, a transferência de R$ 2,3 milhões para a Oscip Anssau, que administra o Hospital do Juruá. O dinheiro deverá ser usado para o pagamento dos 450 funcionários da unidade hospitalar, que ainda não receberam os salários de dezembro do ano passado.

Mas a apreensão dos funcionários não acabou. O valor repassado normalmente é de R$ 3,3 milhões. O repasse de ontem é de R$ 1 milhão a menos.

Em novembro do ano passado o valor repassado do governo para a Anssau também foi menor que o normal, o que segundo o médico Theobaldo Dantas, “prejudica o atendimento no hospital”.

O Sindicato dos Enfermeiros que havia marcado um indicativo de greve para hoje, 22, suspendeu o movimento. Mas o presidente Gebsom Medeiros está atento ao valor dos salários dos enfermeiros que será pago amanhã. “Se diminuíram o valor do repasse alguém vai ficar sem receber ou vai receber menos”, explica.

Gebsom afirma que na próxima semana virá à Cruzeiro do Sul para entrar com uma Ação na Justiça do Trabalho para garantir que a Oscip Anssau, faça o pagamento dos enfermeiros até o quinto dia útil de cada mês.