Enquanto Gladson, Rocha e Ulysses participam de feira de armas, sargento revela falta de combustível para viaturas

Em busca de renovar o armamento da segurança pública do Acre, o governador Gladson Cameli, o vice-governador Major Rocha e o comandante-geral da polícia Militar do Estado do Acre, coronel Ulysses Araújo, estão nos Estados Unidos, em Las Vegas, participando maior feira de armamentos do mundo, a Shot Show 2020. O governo pretende adquirir novas armas ao parque bélico das forças policiais que compõem o sistema de Segurança do Estado.

Para Cameli, a sua ida ao evento demonstra a preocupação e compromisso no fortalecimento das instituições no enfrentamento à violência. “Com um arsenal de ponta, os agentes de Segurança Pública contarão com a garantia de um poderio superior contra aqueles que insistem em cometer crimes”, disse o governador.

Segundo ele, o governo está fazendo o que pode para devolver a paz às famílias acreanas. A intenção é que o armamento de última geração seja obtido ainda este ano. O coronel Ulysses declarou que a aquisição pode chegar a até 2,5 mil armas dos mais variados tipos e calibres. Alguns armamentos serão comprados de uma fábrica da Turquia, inclusive já está agendada a visita de uma comitiva do Acre para a Turquia ainda este ano.

Ocorre que um sargento da Polícia Militar do Acre respondeu a participação do governo no evento revelando, em tom de revolta, que não há combustível para abastecer as viaturas policiais no estado. O comentário foi feito por meio de seu perfil no Facebook, logo após o governador Gladson Cameli publicar nas redes sociais que estaria participando da maior feira de armas do mundo.

O sargento Ruberval respondeu ao governador mostrando que há problemas mais urgentes a serem resolvidos se o Acre quiser realmente vencer a guerra contra a criminalidade.

Segundo o policial militar, na terça-feira, 21, não havia combustível para abastecer as viaturas. “Muito bom agora sim vamos conseguir combater o crime…mas hoje 21/01/20 se tivesse ao menos Diesel S10 para abastecer as viaturas já ajudava bastante… parabéns pela novas aquisições”, comentou o sargento PM.

O comando da Polícia Militar ainda não se posicionou sobre a suposta falta de combustível para o abastecimento das viaturas. A 42ª edição da Shot Show reúne mais de 1,6 mil empresas bélicas e segue até o próximo dia 24 de janeiro. Além do Acre, representantes da área de Segurança Pública dos estados do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo participam do evento.

Por Thais Farias e Leônidas Badaró