Em nota, PT evita confrontar Socorro Neri, mira em Gladson e reclama de fofocas, mentiras e fake news

Uma coisa é certa. Apesar dos resultados das últimas eleições estadual, o Partido dos Trabalhadores, nem de longe, quer perder o protagonismo na capital acreana. Prova disso é que as principais lideranças que esperaram a poeira baixar depois da derrota para o governo do Estado e o resultado desastroso nas eleições para o Senado Federal, Câmara Federal e a própria Assembleia Legislativa, voltaram a se articular com a tentativa de preservar o capital político em Rio Branco, que tem metade dos eleitores do Acre.

O PT sabe da importância de comandar a prefeitura da capital para se reerguer no estado. Um dos principais desafios para a empreitada nas próximas eleições pode se dizer que é quase de casa. Socorro Neri, que assumiu a gestão após Marcus Alexandre deixar o cargo para concorrer ao governo, não esconde mais a sua intenção de ser candidata e a cada dia se afasta mais dos petistas.

Em nota, assinada pelas direções nacional e municipal, deputados e vereadores, o PT buscar demonstrar que está vivo, atento e pronto para as eleições.

De forma estratégica, a nota evita o confronto direto com Neri, mas afirma que é preciso construir estratégias pensando nos dois turnos da eleição na capital. “Consideramos legítimo a prefeita Socorro Neri se lançar candidata. Essas questões fazem parte da política. O que precisamos é construir estratégias que nos levem à vitória nos dois turnos da eleição”, diz trecho da nota.

O documento enaltece os bons serviços prestados pelos ex-prefeitos Jorge Viana, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre. O escrito petista chama de política menor e maldades de supostas fofocas, mentiras e fake news contra suas lideranças, sem explicitar quem seria os autores da campanha difamatória.

Se para Socorro Neri o tom foi ameno, a metralhadora petista está apontada para o governador Gladson Cameli e o presidente Jair Bolsonaro.

A nota pega carona nos recentes episódios de violência e afirma que o governo atual promove retrocessos e piora os indicadores do Acre:

“Infelizmente, o Governo do Acre integra o grupo político que vem promovendo tantos retrocessos. Em um ano de gestão, piorou os indicadores do estado e por ineficiência e falta de ação, permitiu a crescente onda de violência que vem sucumbindo a vida da nossa juventude. E é contra isso que devemos nos unir e lutar”.

Por fim, mesmo sem mencionar, o PT deixa na documento um último recado para a prefeita Socorro Neri:

“O PT se coloca à disposição para o diálogo mais amplo e sincero. O nosso desafio segue sendo ficar ao lado do povo, defender a democracia e, agora em 2020, unir forças pelo melhor para Rio Branco”.

Leia a nota na íntegra:

FAVOR DO DIÁLOGO E DA UNIÃO POR RIO BRANCO

Ainda estamos no início de 2020 e as eleições municipais já movimentam um debate, que pode ser bom porque é assim que se faz democracia, mas que também pode ser contaminado pelas fofocas, mentiras e fake news.

Antes de tudo, acreditamos que devemos tratar as eleições municipais com a mesma responsabilidade, compromisso e trabalho que as gestões dos ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre trataram e que tem continuidade com a prefeita Socorro Neri.

A frente da Prefeitura de Rio Branco atuamos em prol da população e da implantação de políticas públicas transformadoras e necessárias à sociedade. Nossa história de trabalho e resultados se iniciou com Jorge Viana, eleito prefeito em 93, posteriormente duas vezes governador do Acre e senador da República.

Por estarmos em um ano eleitoral é compreensível que surjam especulações e até divergências entre partidos aliados. Entretanto, destacam-se aqueles que buscam o debate de ideias e da boa política, como é o caso do Partido do Trabalhadores (PT).

O PT acredita no diálogo com os partidos, no campo da luta popular e seus dirigentes, parlamentares e lideranças. Por isso, seguiremos pelo mesmo caminho do diálogo honesto que, nos últimos anos, nos assegurou a confiança da população para gerirmos a Prefeitura de Rio Branco.

Temos que identificar os conflitos que agitam e dividem o Brasil neste momento e reconhecer que os nossos adversários estão do outro lado. São os que representam esse sistema terrível, que sustenta o governo federal e estadual, exemplos do que há de pior na política e que atuaram para a suspensão de direitos, o sufoco dos mais pobres e até o incrível caso que escancarou o nazismo no Governo Bolsonaro.

Infelizmente, o Governo do Acre integra o grupo político que vem promovendo tantos retrocessos. Em um ano de gestão, piorou os indicadores do estado e por ineficiência e falta de ação, permitiu a crescente onda de violência que vem sucumbindo a vida da nossa juventude. E é contra isso que devemos nos unir e lutar.

A nova legislação eleitoral exige novas estratégias para os partidos, que precisam e têm o direito de procurar a melhor forma de participação nas eleições proporcionais e majoritária. Consideramos legítimo a prefeita Socorro Neri se lançar candidata. Essas questões fazem parte da política. O que precisamos é construir estratégias que nos levem à vitória nos dois turnos da eleição. Nada de deixar notas plantadas ou fakes news contaminarem nosso debate. Daremos zero atenção para as mentiras que surgem em forma de fofoca e especulação.

Repudiamos a política menor e as maldades jogadas contra nossos ex-prefeitos Jorge Viana, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre. Lideranças com experiência, bons serviços prestados e reconhecimento popular. Não abrimos mão de suas presenças e colaborações.

O PT se coloca à disposição para o diálogo mais amplo e sincero. O nosso desafio segue sendo ficar ao lado do povo, defender a democracia e, agora em 2020, unir forças pelo melhor para Rio Branco.

Direção Estadual do PT/Acre

Direção Municipal do PT de Rio Branco

Deputado Estadual Daniel Zen, Líder do PT na ALEAC

Deputado Estadual Jonas Lima, 2º Secretário da ALEAC

Vereador Antônio Morais, Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Rio Branco

Vereador Jakson Ramos, Líder do PT na Câmara

Vereador Mamed Dankar

Vereador Rodrigo Forneck

Sibá Machado, Direção Nacional do PT