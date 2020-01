Em Cruzeiro do Sul ainda não houve homicídio em 2020

Cerca de 70 empresários, políticos acreanos e peruanos realizarão em Pucallpa, nos dias 10 e 11 de fevereiro, o Encontro Empresarial Acre Ucayali onde tratarão de negócios de interesse dos dois grupos. Haverá Rodas de Negócios e Feira de Produtos.

No encontro de dois dias, os empresários vão prospectar entre si, oportunidades de negócios e meios para a concretização de importação e exportação de itens brasileiros e peruanos.

Na Feira os empresários peruano vão apresentar itens de 15 setores industriais como energético, florestal, agroindustrial e outros.

De Cruzeiro do Sul, a expectativa segundo o presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, é que 20 empresários sigam na viagem. “Essa é a continuidade desse movimento de Integração iniciado no ano passado e agora vamos definir potencialidades dos produtos e ver as ações em execução nos dois países”.

A expectativa é pela abertura da Estrada, a partir de Mâncio Lima, até Pucallpa. Enquanto a rodovia não é concretizada, políticos e empresários buscam a regularização de voo entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul para a concretização da integração comercial entre os dois países.

O evento é organizado pelo governo do Estado do Acre, Grupo de Integração Regional Acre, prefeitura de Cruzeiro do Sul, governo do Departamento de Ucayali, prefeitura de Pucallpa, Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ucayali. O apoio é da Federação das Indústrias – FIEAC, Associação Comercial do Alto Juruá e outras constituições.

TRILHA HÁ 38 KM DO PERU

A trilha feita pelo governo do Estado do Acre para definição do eixo central da rodovia até Pucallpa, já passou no Parque Nacional da Serra do Divisor e está há 38 km da fronteira com o Peru. No lado brasileiro são 130 quilômetros.

A trilha, que é o levantamento topográfico, é a primeira fase da futura obra. Em seguida será feito o levantamento florestal, para mapeamento das espécies que estão a 30 metros para cada lado desse eixo, quando haverá o levantamento das espécies florestais.

“Nesse levantamento é feita a verificação das espécies protegidas por lei e quais servirão para manejo”, explica Francimar Cavalcante, coordenador do Grupo de Integração Regional Acre.