Bope resgata casal de pastores sequestrados em assalto e prende três criminosos

Um casal de pastores foi vítima de um sequestro na noite desta terça-feira (21) nas proximidades da Policlínica da Polícia Militar, no bairro Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, as vítimas haviam saído de um culto religioso e decidiram ir na casa de um membro da igreja em seu veículo Honda Civic, quando foram abordados pelos criminosos armados, que anunciaram o assalto e sequestraram as vitimas.

Os pastores foram colocados no banco de trás do carro, um bandido assumiu a direção do veículo e seguiram com destino ao centro da capital.

Uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que estava fazendo uma ronda de rotina pela região avistou os criminosos entrando com o veículo na contramão de uma rua, deu ordem de parada e os criminosos desobedeceram, iniciando um acompanhamento ao veículo. O carro foi parado e os policiais perceberam que um havia um casal sequestrado.

A esposa do pastor que sofre de problemas cardíacos foi levada com urgência ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Diante dos fatos foi dada ordem de prisão aos três bandidos que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O carro foi restituído ao proprietário.