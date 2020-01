Acre já tem 1.210 casos suspeitos de dengue em 2020

A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Hospital de Câncer do Acre, deverá receber algumas intervenções para melhorar os serviços oferecidos no estado. É o que garante a secretaria de Saúde após uma visita do secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade, e do secretário Alysson Bestene à unidade, feita nesta quarta-feira (22).

De acordo com o governo, o acelerador linear, equipamento usado para o tratamento de pessoas com câncer, estava parado há mais de um ano, mas em pouco tempo deverá estar funcionando. Até então, os pacientes que precisam fazer radioterapia precisavam viajar para outros estados para cumprir o tratamento.

O Acre foi contemplado pelo Ministério da Saúde com um dos 80 aceleradores enviados pelo país, que não estava em funcionamento porque as adequações no controle de umidade da sala não tinham sido feitas.

Os exames do acelerador linear, que vão permitir que sejam feitas as radioterapias no estado, serão retomados a partir do final de fevereiro, e as cirurgias na Fundhacre também devem ser impulsionadas, passando dos atuais 16 procedimentos cirúrgicos diários para até 30.

Fonte: Agência de Notícias do Acre