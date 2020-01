UPA da Cidade do Povo volta a funcionar com segurança 24 horas após eventos criminosos

A noite dessa segunda-feira, 20, foi marcada por uma reunião entre o secretário de Saúde, Alysson Bestene, a secretária-adjunta, Paula Mariano e os servidores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. O encontro tratou sobre inúmeras questões que estariam incomodando os profissionais daquela unidade, entre elas, a falta de segurança. Por isso, ficou acordado que o Governo do Acre, por meio da Polícia Militar, fornecerá segurança 24 horas à unidade por tempo indeterminado. A ação começou a ocorrer já na noite de ontem.

Os profissionais da unidade procuraram as autoridades para cobrar providências após a tentativa de intimidação e, ainda, um homicídio ter sido registrado na entrada do hospital na semana passada. Após esse episódio, a UPA teve de suspender o atendimento ambulatorial para que reparos pudessem ser feitos no local, pois a entrada ficou completamente danificada.

Desde as 19 horas dessa segunda-feira, 20, a UPA da Cidade do Povo também restabeleceu o atendimento integral, voltando com os serviços para os pacientes em situação de menor risco, aqueles que poderiam ser servidos pelas Unidades Básicas de Saúde do Município.