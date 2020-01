Passando por reformas, maior hospital de Sena Madureira tem novo diretor

O servidor de carreira do Governo do Estado, Elvis Dane, assumiu a gerência geral do Hospital Hoão Câncio. Ele era diretor administrativo.

Agora o hospital conta com dois médicos no hospital, um no pronto-socorro e outro com os pacientes.

“Graças a Deus hoje a gente vive momento diferente. Hoje está melhor do que antes”, disse Elvis.

O hospital passa por reformas com emendas do deputado Alan Rick. Em seis meses, a primeira etapa da reforma estará pronta, oferecendo melhores condições de atendimento. (Aldeia FM)