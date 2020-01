‘Parasita’: filme sucesso de crítica e indicado ao Oscar estreia no Cine Teatro Recreio

O filme sul-coreano “Parasita” estreia em Rio Branco nesta quarta-feira, 22, através do Cine Teatro Recreio. O longa-metragem indicado em 6 categorias do Oscar 2020, ficará em cartaz na capital acreana até a próxima quarta, 29, com ingressos no valor de R$ 18 (inteira) e R$ 8 (meia).

Nos dias 22, 24, 25 de janeiro a sessão será às 17h e 19h30. No dia 23 de janeiro, às 18h e no dia 28 e 29 de janeiro às 19h. Do sul-coreano Bong Joon-ho, “Parasita” não é recomendado para menores de 16 anos.

O filme ganhou o Globo de Ouro 2020 como “Melhor Filme de Língua Estrangeira” e a Palma de Ouro de 2019, no Festival de Cannes, na França.

O filme retrata as ações de uma família pobre (os Kim), que manipula uma família abastada (os Park) para arrumar trabalho. Através de uma série de mentiras e planos mirabolantes, os vigaristas conseguem se “infiltrar” na mansão luxuosa, como um parasita que habita um corpo sem que ele perceba.

A casa também está cheia de mistérios que os Kim vão desvendando ao longo da narrativa. Um filme marcado pelo terror psicológico, Parasita também tem os seus momentos sangrentos e rende boas gargalhadas.