Ninguém acerta as dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 35 milhões

O Tribunal de Justiça do Acre é o Estado que mais julgamentos realizou em relação ao número de processos analisados durante o 15º mutirão “Justiça Pela Paz Em Casa”, mais uma ação contra a violência doméstica realizado em todo o País no fim de 2019. No Acre, 8.2% dos processos tiveram encaminhamento.

Junto o com o Acre, o TJ da Paraíba (8%) foram os tribunais com melhores resultados. Na sequência: o TJ-RR, com impacto de 7,9% do total de processos, o TJ-AM (6,2%) e o TJ-AP (6%). Por outro lado, o TJ-GO (0,8%), TJ-SP (0,9%) e TJ-TO (1,3%) foram os que obtiveram o menor impacto relativo.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (21) pelo Conselho Nacional de Justiça.

O programa “Justiça pela Paz em Casa” representa esforço concentrado que o Poder Judiciário faz ao longo de três semanas por ano para o julgamento de ações relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher.

As Semanas Justiça pela Paz em Casa são realizadas na segunda semana do mês de março, na penúltima semana do mês de agosto e na última semana do mês de novembro de cada ano.