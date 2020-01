Morte de jovens em Sena Madureira foi uma das mais perversas da história, diz delegado

O delegado de Polícia Civil do Acre, Marcos Frank, responsável pela elucidação do caso dos adolescentes Thauan Araújo de Oliveira de 16 anos, e Amanda Paiva Cavalcante, de 14 anos, mortos no dia 20 de dezembro, concedeu uma entrevista ao Portal Yaco News, na manhã desta terça-feira (21), na qual afirma que as vítimas não faziam parte de nenhuma facção.

Os corpos dos dois foram achados enterrados em uma mesma cova rasa no bairro Niterói, em Sena Madureira, interior do Acre.

O delegado informou que na festa que as vítimas (Amanda e Thauan) participaram, os responsáveis pela festa pegaram os celulares das vítimas e teriam acessado a galeria de fotos e arquivos de mensagens.

Eles não gostaram das fotos e mensagens que encontraram e planejaram o crime.

“Houve uma festa onde as vítimas foram convidadas e havia o consumo de bebida alcoólica e suspeitamos de drogas. Acabaram pegando os telefones das vítimas e foi determinado que eles tirassem o bloqueio de telefones, e nisso viram fotos e ouviram alguns áudios que não foi do agrado dos presentes”, afirmou o delegado.

De acordo com o delegado, três menores de idades chamaram o executor, que também decidiu chamar mais dois executores.

“E esse executor, que eu não vou falar o nome devido a Lei de abuso de autoridade, determinou que fosse buscada uma corrente, só que nesse meio, acabou que eles se espantaram com a chegada de veículo (achavam que era um carro da polícia), e os três executores e as duas vítimas foram para outro local. Então, as vítimas foram amarradas cada qual com uma blusa e foram brutalmente assassinadas a golpes de facas”, relatou.

O delegado afirmou que quando a polícia encontrou a cova dos cadáveres, foi solicitado a perícia e após o laudo descobriu que as duas vítimas estavam com traumatismo craniano e muitas perfurações pelo corpo, além do corte de pescoço pela parte de trás em movimento de vai e vem.

“Foi pedido a prisão preventiva de todos os acusados. Dos três que participaram diretamente da execução, o que forneceu a corrente, imaginamos que se ele não autorizou, ele ordenou para que tirassem a vida das vítimas e também de duas pessoas que enterraram e que ocultaram o cadáver”, ponderou.

“Foi pedido também a internação das três menores. E aí que deu as buscas dos acusados e no último domingo (19), a polícia efetuou a prisão do último que faltava. Foram presas seis pessoas, sendo três menores e três maiores de idade”, relatou.

De acordo com o delegado, os acusados devem ser pronunciados e submetidos a justiça acreana. Apenas dois dos três adultos confessaram o crime, os outros se limitaram a ficarem em silêncio.

“Eles irão responder por homicídio qualificado variando de 12 a 30 anos de prisão, além do crime de organização criminosa e corrupção de menores. A estimativa de pena é de 100 anos”, afirmou.

Já em relação aos menores de idade, o delegado disse que eles devem ser submetidos ao estatuto do menor, onde devem participar de audiências e perícias sobre qual pena aplicar.

“Imaginamos que elas devem ficar internas até os 21 anos de idade”, afirmou.