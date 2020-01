Ifac oferta 520 vagas para cursos superiores através do Sisu

O secretário da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), Mauro Albuquerque, afirmou nesta terça-feira (21) ao G1 que o Estado está atento sobre as fugas em massa ocorridas no Paraguai, no domingo (19), e no estado do Acre, na segunda-feira (20).

Os fugitivos dos dois presídios são membros de facção criminosa que também atua no Ceará e em outros estados do país.

Outro Estado que está em alerta é Rondônia, que atendeu pedido do sistema de segurança do Acre e montou barreiras na BR 364 para evitar a locomoção de algum dos 25 presos que fugiram do FOC.