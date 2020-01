Corpo de homem é encontrado com marcas de tiro às margens do Rio Tarauacá

Após denúncia do Diretório Central dos Estudantes (DCE) envolvendo bloqueio dos cartões de ônibus de estudantes universitários, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, reuniu os órgãos competentes e determinou a liberação das recargas e de utilização do cartão de estudantes do sistema coletivo de transporte.

“Resolvido! Centenas de estudantes voltaram a ter o direito de ir e vir das suas atividades acadêmicas pagando R$ 1,00 na passagem de ônibus. O melhor disso tudo é que o entendimento se aplica não só para a Ufac, mas também para todas as instituições de nível fundamental, médio e superior, que ficam em atividade curricular durante o período de férias”, informou o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), da Universidade Federal do Acre (UFAC), Richard Brilhante, em sua página pessoal na internet.

Em contato com a equipe do ac24horas, Richard, relatou que os estudantes que estão cursando quaisquer disciplina no período de férias, ou que estão desenvolvendo projetos e pesquisas em laboratórios e também aqueles que realizam estágio remunerado, ou não, devem pegar a declaração na coordenação do curso informando uma destas atividade que está realizando e levar à OCA, imediatamente, para renovação do cartão.

RELEMBRE: O Presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), da Universidade Federal do Acre (UFAC), Richard Brilhante, usou a sua página na segunda-feira (20) no Facebook para denunciar que os estudantes estavam sendo impedidos de fazer a renovação do cartão de estudante.