CIEE divulga edital para processo seletivo de estágio; inscrições na próxima segunda (27)

O Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE) divulgou na manhã desta terça-feira (21) abertura de processo seletivo de estágio para atender demandas de empresa privadas.

Serão ofertadas vagas para estudantes de administração, contabilidade, sistema de informação e recursos humanos.

As inscrições começaram na próxima segunda-feira (27) e encerram no dia 7 de fevereiro, no CIEE, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3.640, Procon – Ao lado da Malharia Ponto Sem Nó.

Os estudantes devem comparecer com os documentos abaixo relacionados para participar do processo seletivo: Curriculum Vitae com foto 3×4, RG e CPF – cópia e comprovante de endereço atualizado.

Os requisitos mínimos para participação do processo seletivo é estar frequentando efetivamente o curso, ter disponibilidade de horário, ter a partir de 18 anos de idade, estar matriculado a partir do 1º período e não estar cursando o último período.